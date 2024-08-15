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РИА Новости: взрывы прогремели в Черкасской области Украины

Серия взрывов прогремела в Черкасской области Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов были слышны в Черкасской области Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

Какие-либо подробности случившегося пока не приводятся. На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в Черкасской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Харьковской областях страны.

Серия взрывов прогремела ранее в городе Глухове Сумской области на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги. Местные власти никак не прокомментировали ситуацию.

Незадолго до этого российские войска поразили базу хранения боеприпасов в пригороде Полтавы. Также был произведен удар в районе станции Супруновка. Одна из ее линий идет в бывшую военную часть А-2476, где вновь стали размещаться боевики.

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