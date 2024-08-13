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13 августа, 23:56

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ТАСС: взрывы произошли в Сумской области Украины

Несколько взрывов прогремело в Сумской области Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прогремела в городе Глухове Сумской области на севере Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Местные власти пока не комментировали ситуацию, какие-либо другие подробности не приводятся. На момент публикации воздушная тревога объявлена в Киевской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях страны.

Российские войска поразили ранее базу хранения боеприпасов в пригороде Полтавы. Также был произведен удар в районе станции Супруновка. Одна из ее линий идет в бывшую военную часть А-2476, где вновь стали размещаться боевики.

Несколькими днями до этого три серии взрывов произошли в Харькове за 20 минут. Тогда воздушная тревога в Харьковской области длилась более 5 часов.

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