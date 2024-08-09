РИА Новости: три серии взрывов подряд прогремели в Харькове

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Три серии взрывов произошли в Харькове за 20 минут вечером 8 августа. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

Серии взрывов прогремели в городе в 23:05, 23:12 и 23:29 по московскому времени.

Подробности о последствиях взрывов не приводятся. Воздушная тревога в Харьковской области длится уже более 5 часов.

В ночь на 6 августа сообщалось, что серия взрывов прогремела в Киеве. Тогда взрывы произошли также в Конотопе Сумской области и в районе Полтавы.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что удар оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи Харьковской области вместе с 80 боевиками.

