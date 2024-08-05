РИА Новости: серия взрывов прогремела в Киеве

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Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне объявленной в столице Украины воздушной тревоги. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

"Мощнейший звук взрыва слышен во всем Киеве", – указано в сообщении.

По данным СМИ, в украинской столице прогремело несколько последовательных взрывов.

Кроме того, сообщается о взрывах в Конотопе Сумской области и в районе Полтавы. Сирены воздушной тревоги действуют в 12 областях Украины.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что удар оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи Харьковской области вместе с 80 боевиками.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Запад боится уничтожать ракеты ВС РФ из-за реакции Москвы. Он подчеркнул, что для таких мер нужна коалиция стран, так как для одного государства это слишком большая ответственность и уточнил, что Киев будет обсуждать с соседствующими странами возможность сбивать ракеты РФ в небе над Украиной.

