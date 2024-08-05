Зеленский: Запад боится уничтожать ракеты ВС РФ из-за реакции Москвы

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Западные страны боятся уничтожать российские ракеты из-за потенциальной реакции Москвы. Об этом заявил Владимир Зеленский.

"Он (Зеленский. – Прим. ред.) говорит, что партнеры "боятся излишней эскалации", но Киев намерен продавливать эту тему", – говорится в украинских СМИ, которых цитирует "Газета.ру".

При этом украинский лидер подчеркнул, что для таких мер нужна коалиция стран, так как для одного государства это слишком большая ответственность. Зеленский уточнил, что Киев будет обсуждать с соседствующими странами возможность сбивать ракеты РФ в небе над Украиной.

Ранее президент Украины допустил проведение в стране референдума об условиях завершения конфликта с РФ. Он добавил, что вопрос территориальной целостности не может решать только президент. Как считает Зеленский, свою позицию по данной теме необходимо высказать и народу.

