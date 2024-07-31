МИД РФ: Москва примет контрмеры в случае передачи ВСУ летального вооружения

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Россия примет решительные контрмеры, если Япония передаст украинской армии летальное вооружение. Об этом на брифинге сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин, пишет ТАСС.

Дипломат отметил, что в случае передачи вооружения Москва будет рассматривать действия Токио как однозначно враждебные и оставит за собой право принять контрмеры, в том числе в контексте двусторонних отношений с Японией.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что НАТО стремится к созданию трех крупных военных баз на территории своих стран для поставки оружия Киеву. По его словам, Североатлантический альянс хочет оказать Украине помощь за счет так называемой украинской миссии НАТО.

Венгерский политик уточнил, что базы будут создавать на территории стран Альянса, граничащих с Украиной. Речь идет о Польше, Румынии и Словакии. Венгрия из-за близости к этим государствам испытывает беспокойство за свою безопасность и отказывается от участия в этом процессе, добавил Орбан.