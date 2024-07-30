WSJ: США ограничат использование Украиной оружия, которым оснастят F-16

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США ограничат использование Украиной оружия, которым оснастят истребители F-16, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американского чиновника.

По данным журналистов, украинские войска смогут применять истребитель на территории России в ответ на атаки из-за границы.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский пожаловался, что обещанные Западом американские истребители так и не были переданы Киеву.

Представители другого американского СМИ посчитали, что поставка самолетов F-16 не сможет изменить ситуацию на поле боя. При этом российская компания "ФОРЭС" пообещала 15 миллионов рублей тому, кто первым собьет истребитель F-15 или F-16.

