WSJ: США ограничат использование Украиной оружия, которым оснастят F-16

30 июля, 15:59Политика
Фото: 123RF/chagpg
США ограничат использование Украиной оружия, которым оснастят истребители F-16, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американского чиновника.
По данным журналистов, украинские войска смогут применять истребитель на территории России в ответ на атаки из-за границы.
Ранее лидер Украины Владимир Зеленский пожаловался, что обещанные Западом американские истребители так и не были переданы Киеву.
Представители другого американского СМИ посчитали, что поставка самолетов F-16 не сможет изменить ситуацию на поле боя. При этом российская компания "ФОРЭС" пообещала 15 миллионов рублей тому, кто первым собьет истребитель F-15 или F-16.
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