Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Краматорске, где хранились дальнобойные ракеты

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ ночью нанесли удар по складу ВСУ в Краматорске Донецкой области, где в том числе хранились дальнобойные ракеты. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Прилетело на склад с припасами… По предварительным данным, на складе в том числе были дальнобойные ракеты", – приводит его слова РИА Новости.

Лебедев также заявил, что ударом могла быть уничтожена одна установка РСЗО HIMARS. По его словам, детонация была настолько мощной, что ощущалась даже в Славянске. Он добавил, что прошедшей ночью удары были нанесены по пункту дислокации личного состава ВСУ в городе Нежин Черниговской области. По словам Лебедева, в городе присутствуют наемники из стран Латинской Америки, а среди пострадавших – до десяти иностранных наемников.

Ранее украинские СМИ писали, что в ночь на 26 июля взрывы прогремели в районе контролируемых Киевом городов Херсон, Краматорск и Запорожье. Сообщалось, что после взрыва в Краматорске начался сильный пожар.