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07 августа, 04:01

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ТАСС: взрывы прогремели в Сумах и Хмельницком на Украине

Взрывы прогремели в Сумах и Хмельницком на Украине

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Серия взрывов прогремела в городе Сумы на Украине. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Кроме того, сообщается о нескольких взрывах в Хмельницком. На данный момент воздушная тревога звучит в Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях Украины.

В ночь на 6 августа сообщалось, что серия взрывов прогремела в Киеве. Тогда взрывы произошли также в Конотопе Сумской области и в районе Полтавы.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что удар оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи Харьковской области вместе с 80 боевиками.

ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Харьковской области

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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