Зеленский: взаимный отказ от атак энергообъектов поспособствует деэскалации конфликта

Фото: 123RF/wladyslawmus

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры будет первым шагом к завершению горячей фазы конфликта с РФ. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

В то же время лидер Украины отверг любые разговоры о мирном урегулировании в обмен на территориальные уступки российской стороне.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что любая война заканчивается миром. Он подчеркивал, что диалог между странами не может быть простым. Также Песков добавил, что Владимир Путин всегда открыт к переговорам по урегулированию украинского конфликта.