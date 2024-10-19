Песков заявил, что любая война заканчивается миром

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Любая война заканчивается миром, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом он сказал, комментируя недавнее заявление немецкого канцлера Олафа Шольца о готовности к диалогу с Владимиром Путиным по Украине.

"Понятно, что он (диалог. – Прим. ред.) никогда не будет простым. Но так или иначе любая война заканчивается за столом переговоров", – сказал он.

Инициативу Германии в данном вопросе можно только приветствовать, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, Путин всегда открыт к переговорам по урегулированию конфликта. Однако Кремль еще не получал ни от ФРГ, ни от других стран официальных предложений о начале диалога. По мнению Пескова, со временем станет понятно, будут ли подкреплены заявления Шольца реальными инициативами.

Российская сторона считает ключевым условием обеспечение своей безопасности, добавил представитель Кремля. Он напомнил, что Москва говорила об этом еще до начала спецоперации на Украине, однако это условие было отвергнуто.

Ранее Шольц сообщил, что готов обсудить с российским президентом вопросы о решении ситуации на Украине. Однако переговоры Берлин будет вести лишь с ведома Киева и при координации со своими партнерами.

Определять сроки завершения конфликта на Украине контрпродуктивно, считает, в свою очередь, Путин. Россия говорила о возможности мирных переговоров и выступает за их проведение. Однако для начала Киеву нужно отменить свой декрет о запрете переговоров с РФ, подчеркнул президент.

