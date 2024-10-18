Путин заявил, что России нужны условия долгосрочного мира

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Урегулирование на Украине возможно только через создание условий для долгосрочного мира, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран – участниц БРИКС.

Президент убежден, что краткие перемирия не помогут, поскольку противник только использует их для перевооружения.

"Если мы говорим о каких-то мирных процессах, то это не должны быть процессы, связанные с перемирием на неделю, на две или на год для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом. Нам нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира, обеспечивающие равную безопасность для участников этого непростого процесса", – пояснил Путин.

Он уверен, что победа в специальной военной операции на Украине будет за Россией. Глава государства подчеркнул, что страна готова продолжать борьбу. По словам Путина, победить Россию на поле боя невозможно и хорошо, что Запад признает это.

"То, что когда-то и кто-то говорил о необходимости нанести России стратегическое поражение, обеспечить победу над Россией на поле боя, они сами уже убедились в том, что это невозможно, это нереалистично. И поменяли свою точку зрения. Что ж, и правильно сделали. За это похвалю", – сказал российский лидер.

При этом он считает контрпродуктивным ставить конкретные сроки для успешного завершения СВО. Говоря о возможности мирных переговоров, президент заметил, что Россия только "за" и чем быстрее это будет реализовано, тем лучше.

Ранее Путин предупредил, что на любой шаг Украины по созданию ядерного оружия будет сделана соответствующая реакция. Президент РФ отметил, что разработать в нынешних реалиях ядерное оружие несложно. Однако глава государства выразил сомнения в том, что это сможет сделать Украина, которая находится в непростой ситуации на данный момент. Глава государства также назвал все заявления руководства Украины о создании ядерного оружия опасной провокацией.