Зеленский назвал наличие у Киева ядерного оружия единственной альтернативой НАТО

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Альтернативой вступления Украины в НАТО может стать только наличие у нее ядерного оружия, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции после выступления на саммите Евросоюза.

"Кто отдал ядерное оружие? Все? Нет, одна Украина. Кто сегодня воюет? Украина", – цитирует украинского лидера ТАСС.

По словам Зеленского, в прошлом месяце он уже поднимал этот вопрос на встрече с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте допустил, что Украина не станет следующим государством, которое вступит в Альянс. Он подчеркнул, что организация при этом старается сделать путь Киева в НАТО необратимым.

Комментируя призыв Зеленского дать Украине приглашение в Альянс еще до завершения конфликта в качестве высшей формы гарантий безопасности, Рютте отметил, что лучшие гарантии – это поставки оружия и двусторонние соглашения о безопасности со странами НАТО.

