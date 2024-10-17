17 октября, 16:36Политика
Зеленский назвал наличие у Киева ядерного оружия единственной альтернативой НАТО
Фото: 123RF/wladyslawmus
Альтернативой вступления Украины в НАТО может стать только наличие у нее ядерного оружия, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции после выступления на саммите Евросоюза.
"Кто отдал ядерное оружие? Все? Нет, одна Украина. Кто сегодня воюет? Украина", – цитирует украинского лидера ТАСС.
По словам Зеленского, в прошлом месяце он уже поднимал этот вопрос на встрече с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте допустил, что Украина не станет следующим государством, которое вступит в Альянс. Он подчеркнул, что организация при этом старается сделать путь Киева в НАТО необратимым.
Комментируя призыв Зеленского дать Украине приглашение в Альянс еще до завершения конфликта в качестве высшей формы гарантий безопасности, Рютте отметил, что лучшие гарантии – это поставки оружия и двусторонние соглашения о безопасности со странами НАТО.
В США заявили, что в "плане победы" Зеленского нет стратегического наполнения