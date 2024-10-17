Генсек НАТО допустил, что Украина не станет следующей страной к вступлению в Альянс

Фото: ТАСС/Zuma

Генсек НАТО Марк Рютте допустил, что Украина не станет следующим государством, которое вступит в Альянс, передает ТАСС.

"В будущем – да, Украина может стать 33-м или 34-м членом НАТО. На данный момент представляется, что Украина станет 33-й страной, но, возможно, кто-то другой вступит до нее", – пояснил генсек Альянса.

По словам Рютте, Альянс старается сделать путь Киева в НАТО необратимым. Комментируя призыв украинского лидера Владимира Зеленского дать Киеву приглашение в Альянс еще до завершения конфликта в качестве высшей формы гарантий безопасности, Рютте отметил, что лучшие гарантии – это поставки оружия и двусторонние соглашения о безопасности Украины со странами НАТО.

Между тем политолог Алексей Пилько сообщил радио КП, что Россия не собирается нападать на НАТО, хотя и считает страны Запада противниками. Он вспомнил слова главы Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля о том, что Москва якобы рассматривает Германию как врага из-за ее активной поддержки киевского режима оружием и деньгами. По мнению эксперта, истерика насчет того, что Россия нападет на НАТО, разжигается искусственно.

"Им надо мобилизоваться против России – мобилизоваться не получается. А насчет того, что Россия рассматривает Германию как противника, – это правда. ФРГ – второй после США донор вооружений для Киева. Германия вместе с другими союзниками по НАТО ведет опосредованную войну против России. И потому мы рассматриваем ФРГ как противника. Но РФ не начнет боевые действия, если только сами страны НАТО не сделают этого в отношении России", – заверил он.

Украинский президент ранее публично представил разработанный им "план победы", состоящий из пяти пунктов и трех секретных дополнений. В их числе указывалось, что Украина должна стать членом НАТО еще до завершения конфликта. Кроме того, своим союзникам он дал всего 3 месяца на принятие плана.

Постпред США при НАТО Джулианна Смит поспешила указать, что НАТО в ближайшее время не пригласит Украину в Альянс. При этом она не стала исключать возможность того, что Киев когда-нибудь сможет стать частью НАТО.