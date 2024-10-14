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14 октября, 13:48

Политика

Песков призвал не откладывать контакты по сокращению ядерных вооружений

Фото: kremlin.ru

Контакты по сокращению ядерных вооружений нельзя откладывать в долгий ящик, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом он сказал, комментируя возможность переговоров с Вашингтоном по данному вопросу.

"Россия считает такие контакты необходимыми, их нельзя откладывать в долгий ящик. Но мы должны рассматривать все вопросы безопасности в комплексе с учетом нынешнего положения дел", – подчеркнул он.

До этого американский лидер Джо Байден объявил о готовности Штатов к переговорам с РФ, КНР и КНДР по сокращению СНВ без предварительных условий. Он уточнил, что нужно продолжать работать над тем, чтобы весь мир навсегда избавился от ядерного оружия.

Российско-американские переговоры по сокращению ядерных сил без предварительных условий имели бы не больше пользы, чем гипотетическое перемирие Советского Союза с нацисткой Германией, заявил, в свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Путин заявил, что РФ всегда ответственно подходила к вопросу использования ядерного оружия

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