Медведев сравнил переговоры с США по сокращению ядерных сил с перемирием с Гитлером

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Российско-американские переговоры по сокращению ядерных сил (стратегических наступательных вооружений, СНВ. – Прим. ред.) без предварительных условий имели бы не больше пользы, чем гипотетическое перемирие Советского Союза с нацисткой Германией во главе с Адольфом Гитлером в 1945 году. Так в своем телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал инициативу Соединенных Штатов провести переговоры по сокращению СНВ.

"Очередное хамство америкосов", – написал политик и уточнил, что США ведут "практически полноценную войну" с Россией и желают ей стратегического поражения.

Ранее американский президент Джо Байден объявил о готовности Штатов к переговорам с РФ, КНР и КНДР по сокращению СНВ без предварительных условий. Он уточнил, что нужно продолжать работать над тем, чтобы весь мир навсегда избавился от ядерного оружия.

Он также признал, что ни одному государству не выгодно останавливать прогресс в сокращении ядерных сил, однако снижение угрозы важно из-за "опасностей современного мира".