Лукашенко предупредил о применении ядерного оружия в случае нападения НАТО на Белоруссию

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Ядерное оружие будет применено в случае нападения НАТО на Белоруссию, заявил глава республики Александр Лукашенко.

Президент напомнил о заявлении, которое он сделал в рамках патриотического форума, состоявшегося 17 сентября. По словам белорусского лидера, нападение на страну станет началом третьей мировой войны.

"Спасибо, недавно Путин это подтвердил, внося поправки в ядерную доктрину, что нападение на Россию и Белоруссию – мы применяем ядерное оружие. Он подтвердил мои слова", – цитирует Лукашенко БелТА.

Глава государства также пояснил, что красной линией в этом вопросе является белорусская государственная граница. В случае ее нарушения "ответ будет мгновенным", подчеркнул Лукашенко.

При этом, по словам белорусского лидера, "американцы и поляки уже выстроились вдоль границы, особенно польской". Он также отметил, что власти Польши "уже потирают руки".

Ранее Владимир Путин сообщил о расширении применения ядерного сдерживания. Он подчеркнул, что агрессия против России, совершенная неядерным государством совместно с ядерным, будет рассматриваться как нападение. Основанием для применения ядерного оружия также будет являться критическая угроза суверенитету страны, включая угрозы, создаваемые обычными вооружениями.

Кроме того, российский лидер обратил внимание, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие и в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства. По словам Путина, этот вопрос был согласован с белорусской стороной и главой государства.