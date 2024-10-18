Путин назвал контрпродуктивным определение сроков завершения СВО

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Определять сроки завершения конфликта на Украине необходимо контрпродуктивно, заявил Владимир Путин в ходе встречи с главами ведущих СМИ стран – участниц БРИКС.

Президент подчеркнул, что Россия говорила о возможности мирных переговоров и выступает за их проведение. Однако для начала Киеву нужно отменить свой декрет о запрете переговоров с РФ. Путин еще раз напомнил, что это не Москва прервала их, а именно Украина.

"И вот совсем недавно же глава этого киевского режима (президент Украины Владимир Зеленский. – Прим. ред.), когда был в Нью-Йорке, опять публично заявил: "Не будем вести никаких переговоров". Что же мне добавить к этому?" – сказал президент РФ.

Путин выразил мнение, что базой переговоров должен стать проект документов, которые ранее были выработаны в ходе переговорного процесса в Стамбуле. Именно этот документ был парафирован главой украинской делегации, который поставил там свою подпись.

"Если Украина поставила там свою подпись, значит, там все устраивало", – сказал глава государства.

Также президент указал, что Россия думает о своих солдатах, в отличие от Украины, именно поэтому РФ хочет скорейшего мирного урегулирования. Сейчас страны НАТО воюют с Россией руками украинцев, а сам Киев не жалеет своих солдат в интересах третьих стран. При этом Москва заинтересована в том, чтобы конфликт завершился как можно скорее. Его нужно завершить миром, так как кризис является раздражителем в мире.

"Мы понимаем, что все наши друзья, в том числе и члены БРИКС, настроены на то, чтобы этот конфликт завершить как можно быстрее и мирными средствами", – указал президент РФ.

В это же время Вооруженные силы России становятся одной из самых боеспособных и высокотехнологичных армий мира. Москва готова к продолжению вооруженной борьбы, отметил президент и переадресовал в НАТО вопрос, когда прекратятся боевые действия.

"Когда натовцам надоест с нами воевать, это вы у них спросите. <...> И победа будет за нами!" – отметил Путин.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц допустил, что готов обсудить с российским президентом вопросы о решении ситуации на Украине. Однако переговоры Берлин будет вести лишь с ведома Киева и при координации со своими партнерами. Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что налаживание диалога между Германией и РФ не исключено в будущем.

