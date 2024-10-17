Песков допустил, что РФ и Германия в будущем могут наладить диалог по ситуации на Украине

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Москва и Берлин в будущем могут наладить диалог по ситуации на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о готовности обсудить с Владимиром Путиным существующий конфликт.

Пресс-секретарь российского лидера отметил в беседе с Life.ru, что теоретически это возможно.

Накануне Шольц сообщил о готовности обсудить с Путиным стабилизацию ситуации на Украине. Однако вести переговоры с Россией ФРГ будет лишь при координации со своими партнерами, соблюдая "ясные принципы", а также с ведома Киева.

Также канцлер анонсировал очередной пакет военной помощи Украине, в которую войдут системы ПВО Iris-T и Skynex, а также ЗСУ Gepard, танки и колесные гаубицы, броневики, ударные БПЛА, радары и артиллерийские снаряды.

