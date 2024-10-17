Песков заявил, что "план" Зеленского грозит прямым конфликтом между РФ и НАТО

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Президент Украины Владимир Зеленский продвигает не "план мира", а план дальнейшей эскалации с риском прямого конфликта между Россией и НАТО, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Основная подноготная "плана" заключается в том, что Зеленский хочет формализовать прямую вовлеченность НАТО в конфликт вокруг Украины. Вот в этом суть того, что, по крайней мере, было изложено, то, что дошло до мировой общественности. То есть он говорит: да, ребята, вы до этого участвовали, но как бы неофициально, а теперь давайте мы сделаем это официально, давайте НАТО будет здесь", – заявил представитель Кремля.

По мнению Пескова, это недальновидно, безрассудно и нелогично. Он подчеркнул, что это скорее не план мира, а план дальнейшей экзальтации ситуации, и это чревато совсем иными последствиями.

Кроме того, политик обратил внимание, что, судя по реакции,Запад, в ЕС и НАТО не в восторге от такого плана.

Украинский президент ранее публично представил разработанный им "план победы", состоящий из пяти пунктов и трех секретных дополнений. В их числе указывалось, что Украина должна стать членом НАТО еще до завершения конфликта. Кроме того, своим союзникам Зеленский дал всего три месяца на принятие плана.

В свою очередь, постпред США при НАТО Джулианна Смит указала, что НАТО в ближайшее время не пригласит Украину в Альянс. При этом она не стала исключать возможность того, что Киев когда-нибудь сможет стать частью НАТО.