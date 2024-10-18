Путин пригрозил соответствующей реакцией на шаги Украины по ядерному оружию

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на встрече с главами ведущих СМИ стран – участниц БРИКС предупредил, что на любой шаг Украины по созданию ядерного оружия будет сделана соответствующая реакция.

Президент РФ отметил, что разработать в нынешних реалиях ядерное оружие несложно. Однако глава государства выразил сомнения в том, что это сможет сделать Украина, которая находится в непростой ситуации на данный момент. Глава государства также назвал все заявления руководства Украины о создании ядерного оружия опасной провокацией.

"Еще до того, как кризис перешел в горячую фазу, они уже тогда заявляли о том, что Украина должна была бы иметь ядерное оружие. Могу сразу сказать, Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах", – уточнил Путин.

Ранее СМИ сообщали, что Украина может в течение нескольких недель создать собственное ядерное оружие, чтобы использовать его против российской армии. Неназванный украинский чиновник заявил, что у Киева есть необходимые материал и знания и если будет отдан приказ, стране "понадобится всего несколько недель, чтобы сделать первую бомбу". По его словам, подобный сценарий возможен, если после окончания конфликта Украину не примут в НАТО, а со стороны России последуют новые угрозы.

Однако через некоторое время советник офиса президента Украины Дмитрий Литвин опроверг информацию о планах Украины восстановить запасы ядерного оружия. Он назвал эти сообщения "глупостями", вброшенными в информационное пространство.

