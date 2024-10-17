Bild: Киев пригрозил за несколько недель создать ядерное оружие

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Украина может в течение нескольких недель создать собственное ядерное оружие, чтобы использовать его против российской армии. Об этом сообщает Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в сфере закупок вооружений.

По данным издания, неназванный чиновник сообщил, что у Киева есть необходимые материал и знания и если будет отдан приказ, стране "понадобится всего несколько недель, чтобы сделать первую бомбу". По его словам, подобный сценарий возможен, если после окончания конфликта Украину не примут в НАТО, а со стороны России последуют новые угрозы.

Украинский представитель подчеркнул, что западные страны должны "меньше думать о красных линиях России" и гораздо больше о красных линиях Украины. Отмечается, что данное заявление было сделано несколько месяцев назад на закрытом брифинге.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал наличие у Киева ядерного оружия единственной альтернативой НАТО. По его словам, в прошлом месяце он уже поднимал этот вопрос на встрече с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Между тем генсек НАТО Марк Рютте допустил, что Украина не станет следующим государством, которое вступит в Альянс. Он подчеркнул, что организация при этом старается сделать путь Киева в НАТО необратимым.