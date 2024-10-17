В Киеве назвали глупостью сообщения о планах Украины восстановить запасы ядерного оружия

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Советник офиса президента Украины Дмитрий Литвин опроверг информацию о планах Украины восстановить запасы ядерного оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Украинский представитель назвал эти сообщения "глупостями", вброшенными в информационное пространство.

Между тем посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил RT, что Украина не в состоянии самостоятельно восстановить ядерный арсенал. Он подчеркнул, что сейчас Киев сможет это сделать лишь с помощью западных стран, обладающих ядерным оружием, однако в таком случае это станет нарушением конвенции о нераспространении ядерного вооружения.

По мнению посла, подобные заявления выглядят как шантаж со стороны президента Украины Владимира Зеленского, которые возникли от безысходности и от понимания, что его "план победы" никем не одобрен.

"Запад не настроен давать больше и больше денег, тем более не намерен включать Украину в состав НАТО и брать на себя дополнительные обязательства. В данном случае это стремление Киева шантажировать своих западных партнеров", – добавил Мирошник.

Ранее СМИ сообщали, что Украина может в течение нескольких недель создать собственное ядерное оружие, чтобы использовать его против российской армии. Неназванный украинский чиновник заявил, что у Киева есть необходимые материал и знания и если будет отдан приказ, стране "понадобится всего несколько недель, чтобы сделать первую бомбу". По его словам, подобный сценарий возможен, если после окончания конфликта Украину не примут в НАТО, а со стороны России последуют новые угрозы.