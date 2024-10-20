Подразделения группировки "Запад" захватили 56 опорных пунктов ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Мотострелковые подразделения группировки войск "Запад" сумели улучшить свое положение по переднему краю, захватив 56 опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал в беседе с ТАСС начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе и технике подразделений 53-й, 63-й, 67-й механизированных бригад, 119-й бригады территориальной обороны в районах Новолюбовки, Червоной Дибровы и Григоровки. Отразили три контратаки штурмовых подразделений, уничтожив до 30 боевиков", – рассказал Бигма.

При этом в рамках контрбатарейной борьбы артиллерийские подразделения российских войск уничтожили гаубицу M198, орудия M119 и L119, а также 6 минометных расчетов. Вместе с тем расчеты противовоздушной обороны группировки сбили 3 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Таким образом за сутки украинские силы потеряли до 350 боевиков и 7 единиц вооружения. Среди них российские войска уничтожили 3 орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав", станцию спутниковой связи Starlink, 2 пикапа и 9 пунктов управления дронами.

В период с 12 по 18 октября российская армия произвела 36 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по украинским объектам. Были поражены предприятия ВПК, энергетические объекты, инфраструктуру военных аэродромов, цеха производства и места хранения дронов, склады с боеприпасами и техникой, а также позиции ВСУ, иностранных наемников и национальных формирований.