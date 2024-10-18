Минобороны показало убегающих из Любимовки украинских военных

Российские fpv-дроны атаковали военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые убегали от них. Эти кадры были опубликованы в телеграм-канале министерства обороны России.Боевики ВСУ, которые находились в районе населенного пункта Любимовка в Курской области, осознав возможность окружения военнослужащими группировки войск "Север", бежали к границе с Украиной, сказано в сообщении.

На кадрах опубликованной ведомством видеозаписи зафиксировано поражение украинских боевиков сбрасываемыми с дронов боеприпасами.

Бои с украинскими военными идут в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

При этом за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 24 367 военных и 167 танков. Также российские военные уничтожили 79 боевых машины пехоты, 101 бронетранспортер, 952 боевые бронированные машины и 651 автомобиль.