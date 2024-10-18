18 октября, 16:06Политика
Минобороны показало убегающих из Любимовки украинских военных
Боевики ВСУ, которые находились в районе населенного пункта Любимовка в Курской области, осознав возможность окружения военнослужащими группировки войск "Север", бежали к границе с Украиной, сказано в сообщении.
На кадрах опубликованной ведомством видеозаписи зафиксировано поражение украинских боевиков сбрасываемыми с дронов боеприпасами.
Бои с украинскими военными идут в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.
При этом за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 24 367 военных и 167 танков. Также российские военные уничтожили 79 боевых машины пехоты, 101 бронетранспортер, 952 боевые бронированные машины и 651 автомобиль.
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