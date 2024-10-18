Потери ВСУ на курском направлении превысили 24,3 тыс военных

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 24 367 военных и 167 танков с начала боевых действий в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также российские военные уничтожили 79 боевых машины пехоты, 101 бронетранспортер, 952 боевые бронированные машины, 651 автомобиль, 200 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 9 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 5 транспортно-заряжающих машин.

ВСУ лишились 48 станций РЭБ, 9 РЛС контрбатарейной борьбы, 3 РЛС ПВО, 22 единиц инженерной и другой техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Бои с украинскими военными идут в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

При освобождении ряда населенных пунктов Кореневского района в Курской области удалось найти 268 человек. При этом 118 из них были в розыске по запросам родственников.