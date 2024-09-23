Более 260 человек найдены при освобождении населенных пунктов в Курской области

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При освобождении ряда населенных пунктов Кореневского района в Курской области удалось найти 268 человек. При этом 118 из них были в розыске по запросам родственников, рассказал губернатор региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

"С начала августа в Курской области продолжается активная работа по поиску пропавших без вести. За это время в органы внутренних дел поступило более 770 заявлений от граждан, утративших связь с родственниками и близкими", – сказал Смирнов.

Кроме того, сотрудники полиции уже нашли 101 разыскиваемого. В основном это пожилые люди, которые были вынуждены спешно покинуть свои дома и потеряли документы. Они находятся в пунктах временного размещения или проживают у родственников.

По словам главы области, поиски усложняются тем, что уехавшие с приграничных территорий жители не сообщают о своем местонахождении в местные администрации.

При потере связи с близкими стоит обратиться в ближайший отдел полиции независимо от города, напомнил губернатор. Сотрудники Российского Красного Креста также принимают заявления по горячей линии 8 (800) 250-56-29.

Бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО. По последним данным, всего в ходе боевых действий на этом направлении украинская сторона потеряла более 16 тысяч военнослужащих и 126 танков.