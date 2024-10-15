Алаудинов рассказал о сдаче военных элитных подразделений ВСУ в плен

Фото: телеграм-канал "Апти Алаудинов "АХМАТ"

Элитные подразделения ВСУ сдаются в плен в Курской области, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире "Соловьев Live".

"Что интересно, подразделения, которые до сих пор считались самыми недосягаемыми, элитными, вот как раз они тоже уже начинают потихоньку склоняться к тому, что сдаются в плен, хотят оставаться в живых", – сказал генерал-майор.

Он обратил внимание, что даже представителям подразделений "Айдар" и "Азов" (признаны в РФ террористическими и запрещены) сохраняют жизни, когда они принимают решение сдаться в плен. В связи с этим Алаудинов не знает, как украинская сторона докажет, что кого-то из сдавшихся в плен расстреляли.

Ранее Украина начала распространять информацию о якобы расстреле в Курской области девятерых солдат ВСУ, сдавшихся в плен российской армии.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Согласно последним данным, общие потери украинской армии в Курской области превысили 23 тысячи человек.