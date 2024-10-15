Потери ВСУ на курском направлении превысили 23 тыс военных

Фото: ТАСС/АР/LIBKOS

За время боевых действий на курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в общей сложности свыше 23 150 солдат и 158 танков, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Также противник лишился 72 боевых машин пехоты, 100 бронетранспортеров, 918 боевых бронированных машин, 632 автомобилей, 189 артиллерийских орудий, 37 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 9 HIMARS и 6 MLRS производства США.

ВСУ потеряли 9 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 5 транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ, 9 РЛС контрбатарейной борьбы, 3 РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, установка разминирования УР-77, а также 2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Сражения с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

При освобождении ряда населенных пунктов Кореневского района в Курской области удалось найти 268 человек. При этом 118 из них были в розыске по запросам родственников.