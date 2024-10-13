Bild: в Минобороны ФРГ потеряли веру в способность ВСУ добиться успеха на СВО

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Министерство обороны ФРГ потеряло веру в способность ВСУ добиться успеха на ВСУ и претендовать на территории, находящиеся под контролем российских сил. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на представленный доклад ведомства о ситуации на Украине.

Источники издания заявили, что наступление для Украины сейчас неосуществимо. Кроме того, по мнению немецких экспертов, в рядах ВСУ наблюдается "значительное истощение", когда как российские войска систематически продолжают продвигаться вперед.

При этом в МО Украины не знают возможно ли остановить это продвижение. В докладе указывается на крайнюю обеспокоенность решимостью России продолжать боевые действия.

Издание также напомнило, что вооруженные силы Германии больше не могут передавать Киеву крупную военную технику из собственных запасов. Однако ФРГ планирует продолжить поставки из запасов промышленности.

Несмотря на все вышеописанные опасения, министр обороны ФРГ Борис Писториус утвердительно ответил на вопрос, сможет ли Украина одержать верх в конфликте, подчеркнули авторы статьи.

Ранее канцлер Германии также сообщал, что ФРГ дошла до предела своих возможностей по оказанию военной помощи Украине, однако не собирается останавливаться. По словам Шольца, бюджет военной помощи Киеву на 2024 год превысил 7 миллиардов евро, а весь объем денежных вложений составил 28 миллиардов евро.

11 октября Шольц объявил, что ФРГ, Бельгия, Дания и Норвегия до конца 2024 года передадут Украине пакет военной помощи на сумму около 1,4 миллиарда евро. В него должны войти системы ПВО Iris-T и Skynex, а также ЗСУ Gepard, танки и колесные гаубицы, броневики и прочая техника.

Решение американского президента Джо Байдена не участвовать во встрече по помощи Украине в Германии может привести к тому, что европейские лидеры сами не захотят оказывать поддержку Киеву, отмечали в МИД РФ.