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Германии необходимо восстановить дипломатические каналы и начать переговоры с Россией. Такой призыв высказала в статье для издания Frankfurter Rundschau группа авторов, в числе которых министр транспорта земли Баден-Вюртемберг Винфрид Герман. Он является членом партии "Зеленых", в которой также состоит глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Авторы статьи признали, что политика западных стран в отношении РФ оказала обратный эффект. Так, поставки оружия Украине и антироссийские санкции лишь нанесли экономический и политический ущерб Западу, тогда как Россия стала сильнее в военном и экономическом отношении. Москве также удалось избежать изоляции на международном уровне.

Нынешний подход ФРГ к конфликту на Украине является провальным, отметили авторы. В связи с этим необходимо изменить внешнеполитический курс Германии, учитывая при этом интересы России в сфере безопасности.

Ранее Бербок заявила, что Владимир Путин не готов говорить с канцлером Германии Олафом Шольцем даже по телефону. По ее словам, российский лидер якобы не желает разговаривать с немецким канцлером на тему установления мира на Украине.

По данным СМИ, Вооруженные силы Германии больше не располагают крупной военной техникой для ее передачи украинским войскам. Таким образом, на Украину больше не будут поставлять танки Leopard 2, БМП и танковые гаубицы.