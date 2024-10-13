Bild: ФРГ больше не располагает крупной техникой для передачи Украине

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Вооруженные силы Германии больше не располагают крупной военной техникой для ее передачи украинским войскам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статью немецкого издания Bild.

Согласно внутренним документам Минобороны ФРГ, все передачи крупной техники Киеву завершены. Таким образом на Украину больше не будут поставлять танки Leopard 2, БМП и танковые гаубицы.

В немецком ведомстве также считают, что Украина в ближайшее время не в состоянии провести контрнаступление.

Что касается просьб Киева о передаче крылатых ракет Taurus и приеме в НАТО, то в Берлине их попросту проигнорировали, сообщает газета со ссылкой на источники.

11 октября канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что ФРГ, Бельгия, Дания и Норвегия до конца 2024 года передадут Украине пакет военной помощи на сумму около 1,4 миллиарда евро. В него должны войти системы ПВО Iris-T и Skynex, а также ЗСУ Gepard, танки и колесные гаубицы, броневики и прочая техника.

Решение американского президента Джо Байдена не участвовать во встрече по помощи Украине в Германии может привести к тому, что европейские лидеры сами не захотят оказывать поддержку Киеву, отмечали в МИД РФ.