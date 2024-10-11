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МИД РФ: Европа не станет помогать Украине без США

В МИД РФ заявили, что Европа не будет помогать Украине без США

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Решение американского президента Джо Байдена не участвовать во встрече по помощи Украине может привести к тому, что европейские лидеры сами не захотят оказывать поддержку Киеву. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

Дипломат заявил, что Байден не договорился с европейскими странами о долях и механизме снабжения Украины. В связи с этим глава Белого дома и госсекретарь США Энтони Блинкен не нашли ничего лучше, как остаться в Штатах под предлогом урагана "Милтон", добавил Мирошник.

Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, чтобы не возвращаться в Киев во второй раз "с пустыми руками", решил устроить очередной европейский тур.

Так, в Италии, Франции и Великобритании президенту Украины выразили поддержку, однако не выделили необходимых средств, поскольку европейцы не будут "сами тянуть эту ношу", считает посол. По его мнению, такая пауза может затянуться до окончания выборов в США.

Ранее Джо Байден принял решение отложить одну из своих последних поездок на посту главы государства в Германию и Анголу из-за разгула урагана "Милтон". В Германии у президента США было запланировано посещение военной базы Рамштайн, где планировался саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине.

Вслед за Байденом свою поездку отменил и Энтони Блинкен. Позже стало известно, что встречу контактной группы по поставкам оружия Украине на базе Рамштайн перенесут ради присутствия американского президента.

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