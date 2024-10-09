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Блинкен вслед за Байденом отменил поездку в ФРГ и Анголу
Фото: depositphotos/palinchak
Госсекретарь США отменил поездку в Германию и Анголу в связи с переносом визита американского лидера Джо Байдена в эти страны. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя Госдепартамента Мэтью Миллера.
Он уточнил, что после участия в Восточноазиатском саммите в Лаосе Блинкен вернется в Вашингтон.
Байден принял решение отложить поездку в Германию и Анголу из-за урагана "Милтон". По данным местных метеорологических агентств, движущийся в сторону Флориды ураган вдвое увеличит площадь охвата к моменту подхода к суше.
Ученые также предполагают, что ураган "Милтон" может выйти за рамки пятой шкалы Саффира-Симпсона. Так, он способен стать ураганом шестой категории.
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