CNN: число погибших из-за урагана "Хелен" в США достигло 227 человек

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Число жертв обрушившегося на юго-восточную часть США урагана Хелен выросло как минимум до 227 человек. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Число погибших от Хелен возросло по меньшей мере до 227 человек в шести штатах", – указано в сообщении.

Ураган обрушился на Флориду 27 сентября. Порывы ветра достигали 215 километров в час. На тот момент он усилился до катастрофического урагана 4-й категории.

Позже в районе Мексиканского залива "Хелен" ослаб до первой категории по шкале Саффира-Симпсона. Ураган двигался уже со скоростью 42 километра в час.

Ранее СМИ писали, что жертвами урагана стали как минимум 200 человек.