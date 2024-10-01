Более 1,7 миллиона американцев остаются без света из-за урагана "Хелен"

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Свыше 1,7 миллиона потребителей в США остаются без света и электричества в штатах, пострадавших в результате удара урагана "Хелен", следует из данных мониторингового ресурса PowerOutage.us.

Согласно интерактивной карте, больше всего жителей пострадали в штате Южная Каролина – их число составляет почти 691 тысячу человек. В свою очередь, в Джорджии показатель превышает 495 тысяч, а в Северной Каролине – еще более 398 тысяч.

При этом в штате Вирджиния без света остаются почти 83 тысячи потребителей, а во Флориде – около 78 тысяч.

По словам советника Белого дома по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл, жертвами урагана могли стать до 600 человек, пишет РИА Новости. Кроме того, на данном этапе власти не берутся оценивать масштабы ущерба, уточнила специалист.

Ураган обрушился на Флориду 27 сентября. Порывы ветра достигали 215 километров в час. На тот момент он усилился до катастрофического урагана 4-й категории. По данным национальной метеорологической службы в Таллахасси, стихия является катастрофической и потенциально невыносимой.

В свою очередь, эксперты предупредили, что последствия урагана имеют огромный масштаб и распространятся на несколько штатов до Каролинских островов и южных Аппалачей.

Позже в районе Мексиканского залива "Хелен" ослаб до первой категории по шкале Саффира-Симпсона. Ураган двигался со скоростью 42 километра в час. При этом на фоне него более 1,2 миллиона домохозяйств лишились электричества во Флориде.