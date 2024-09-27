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Ураган "Хелен" в районе Мексиканского залива ослаб до первой категории по шкале Саффира-Симпсона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

В настоящее время эпицентр стихии располагается в около 135 километрах к северо-востоку от города Таллахасси в штате Флорида. Ураган направляется со скоростью 42 километра в час. Максимальная скорость порывов ветра достигает 40 метров в секунду.

По информации мониторингового ресурса PowerOutage.us, более 1,2 миллиона домохозяйств лишились электричества во Флориде.

Ранее порывы ветра урагана "Хелен" достигали 215 километров в час. На тот момент он усилился до катастрофического урагана 4-й категории. По данным национальной метеорологической службы в Таллахасси, стихия является катастрофической и потенциально невыносимой.

В свою очередь, эксперты предупредили, что последствия урагана имеют огромный масштаб и распространятся на несколько штатов до Каролинских островов и южных Аппалачей.

