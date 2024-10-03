CNN: число погибших из-за урагана "Хелен" на юго-востоке США достигло 200 человек

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Число погибших в результате урагана "Хелен" на юго-востоке США достигло уже 200 человек, передает CNN.

Как отмечается в материале телеканала, количество жертв делает ураган "Хелен" самым смертоносным ураганом, обрушившимся на материковую часть США после урагана "Катрина" в 2005 году.

Ураган обрушился на Флориду 27 сентября. Порывы ветра достигали 215 километров в час. На тот момент он усилился до катастрофического урагана 4-й категории. По данным национальной метеорологической службы в Таллахасси, стихия является катастрофической и потенциально невыносимой.

В свою очередь, эксперты предупредили, что последствия урагана имеют огромный масштаб и распространятся на несколько штатов до Каролинских островов и южных Аппалачей.

Позже в районе Мексиканского залива "Хелен" ослаб до первой категории по шкале Саффира-Симпсона. Ураган двигался уже со скоростью 42 километра в час.