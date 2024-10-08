Байден отложил поездку в Германию и Анголу из-за урагана "Милтон"

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Президент США Джо Байден принял решение отложить поездку в Германию и Анголу из-за урагана "Милтон", сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"В связи с прогнозируемой траекторией и силой урагана "Милтон" президент Байден отсрочит свою предстоящую поездку в Германию и Анголу, чтобы контролировать подготовку и меры реагирования на ураган "Милтон", а также продолжить координацию действий на последствия удара урагана "Хелен" на юго-востоке США", – цитирует РИА Новости Жан-Пьер.

Как ранее сообщили американские метеорологические агентства, движущийся в сторону Флориды ураган вдвое увеличит площадь охвата к моменту подхода к суше. По прогнозам, он может стать тяжелейшим для многомиллионной агломерации города Тампа за последние 100 лет.

Максимальная устойчивая скорость ветра составляет 230 километров в час.

"Официальный прогноз показывает, что ураган и его штормовые ветра примерно удвоят свою площадь охвата к моменту, когда "Милтон" достигнет суши", – отметили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США (NHC).

Международный аэропорт Тампы временно прекратил работу, а мэр Джейн Кастор предрекла "гибель" жителям, отказавшимся от эвакуации.

В конце сентября на Флориду обрушился ураган "Хелен". Порывы ветра достигали 215 километров в час. На тот момент он усилился до катастрофического урагана 4-й категории.

Позже в районе Мексиканского залива "Хелен" ослаб до первой категории по шкале Саффира-Симпсона. Ураган двигался уже со скоростью 42 километра в час. СМИ писали, что число жертв урагана выросло как минимум до 227 человек.