Newsweek: американцы возмущаются миллиардами для Киева на фоне ущерба от урагана в США

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Американцы в социальных сетях высказывают недовольство уровнем поддержки властями США после мощного урагана Хелен на фоне многомиллиардной помощи Киеву. Об этом сообщает журнал Newsweek.

"Несмотря на продолжающиеся усилия Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), некоторые из американцев в социальных сетях высказали мнение, что помощь жертвам урагана недостаточна по сравнению с финансированием, которое США одобрили для Украины", – указано в сообщении.

В материале отмечается, что администрация президента США Джо Байдена на прошлой неделе выделила Украине новый пакет помощи на несколько миллиардов долларов, в то время как пострадавшие от разгула стихии американцы получают лишь по 750 долларов. В соцсетях комментаторы называют такую ситуацию оскорблением для американцев, пишет Newsweek.

Ураган обрушился на Флориду 27 сентября. Порывы ветра достигали 215 километров в час. На тот момент он усилился до катастрофического урагана 4-й категории. По данным национальной метеорологической службы в Таллахасси, стихия является катастрофической и потенциально невыносимой.

В свою очередь, эксперты предупредили, что последствия урагана имеют огромный масштаб и распространятся на несколько штатов до Каролинских островов и южных Аппалачей.

Позже в районе Мексиканского залива "Хелен" ослаб до первой категории по шкале Саффира-Симпсона. Ураган двигался уже со скоростью 42 километра в час.