Newsweek: ураган "Милтон" может усилиться до шестой категории

Фото: ТАСС/AP/Martin Zetina

Ураган "Милтон", двигающийся в сторону американского штата Флорида, может выйти за рамки пятой шкалы Саффира-Симпсона. Он способен стать ураганом шестой категории, введение которой предполагают ученые, сообщает журнал Newsweek.

По данным издания, 7 октября скорость "Милтона" достигла 80 метров в секунду. При этом максимальная пятая категория ураганов предполагает порывы ветра до 70 метров в секунду. Метеорологи лаборатории Беркли хотят ввести новую, шестую категорию ураганов, если скорость порывов ветра превысит 85 метров в секунду.

По словам специалистов, с 1980 года было выявлено пять ураганов пятой категории, которые отвечали бы критериям предполагаемой шестой. Они считают, что введение новой шкалы повысило бы осведомленность об опасностях возросших рисков.

Также некоторые ученые предложили разработать новую шкалу силы ураганов, поскольку нынешняя классификация не учитывает других параметров.

Движущийся в сторону Флориды ураган "Милтон" вдвое увеличит площадь охвата к моменту подхода к суше. По прогнозам, он может стать тяжелейшим для многомиллионной агломерации города Тампа за последние 100 лет. Максимальная устойчивая скорость ветра составляет 230 километров в час.

В связи с этим президент США Джо Байден принял решение отложить поездку в Германию и Анголу. Он будет контролировать подготовку и меры реагирования на ураган "Милтон", а также продолжит координацию действий на последствия удара урагана "Хелен" на юго-востоке США.

