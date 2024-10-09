Spiegel: заседание в формате Рамштайн перенесут ради Байдена

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Встречу контактной группы по поставкам оружия Украине на базе Рамштайн в Германии, которая запланирована на 12 октября, перенесут ради присутствия президента США Джо Байдена, сообщает издание Spiegel.

Представитель Пентагона подтвердил изданию, что саммит состоится в другой день из-за изменений в планах амкриканского лидера.

По информации ТАСС, очередная встреча контактной группы может пройти 17 октября на полях встречи министров обороны стран НАТО в штаб-квартире Альянса.

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова прокомментировала RT отмену заседания.

По ее словам, Украина – инструмент чужой политики, поэтому, пока США заняты выборами, ликвидацией последствий урагана и "латанием" других дыр в гегемонии, например на Ближнем Востоке, этот инструмент может подождать.

"Для предстоящих выборов даже визит Владимира Зеленского в США был неоднозначным имиджевым событием для демократического кандидата. На фоне неуспехов ВСУ нынешние власти США получают больше негатива от пиар-взаимодействия с украинской повесткой", – подчеркнула она.

Федосова заметила, что, если бы встреча в Рамштайне состоялась, нужно было бы предъявить некий перечень итогов, однако предъявить публике было бы нечего.

Аналитик обратила внимание, что не состоится и второй саммит мира, о котором говорили украинские власти. По ее мнению, это хорошо, поскольку это значимые пиар-провалы и они не останутся незамеченными в мире.

Ранее Джо Байден принял решение отложить одну из своих последних поездок на посту главы государства в Германию и Анголу из-за разгула урагана "Милтон". В Германии у президента США было запланировано посещение военной базы Рамштайн, где планировался саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине.

Надвигающийся на США ураган "Милтон" может стать одним из самых разрушительных ураганов в истории. Из-за урагана были вынуждены эвакуироваться более пяти миллионов американцев.

Отмечается, что данная эвакуация стала одной из крупнейших за всю историю Флориды. Власти штата призвали местное население отправиться в ближайшие убежища и не уезжать далеко. Сейчас во многих районах "царит запустение", так как люди с серьезностью отнеслись к сообщению об эвакуации.