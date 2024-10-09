Вильфанд: ураган "Милтон" может стать одним из самых разрушительных в истории

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Надвигающийся на США ураган "Милтон" может стать одним из самых разрушительных ураганов в истории, передает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, ураган станет одним из самых разрушительных тропических циклонов, которые пока наблюдались. Синоптик отметил, что надвигающийся на Флориду "Милтон" окажется мощнее урагана "Иван Грозный" 2004 года и даже "Катрины" – самого разрушительного урагана в истории США, который произошел в 2005 году.

Из-за урагана были вынуждены эвакуироваться более пяти миллионов американцев. Отмечается, что данная эвакуация стала одной из крупнейших за всю историю Флориды. Власти штата призвали местное население отправиться в ближайшие убежища и не уезжать далеко. Сейчас во многих районах "царит запустение", так как люди с серьезностью отнеслись к сообщению об эвакуации.

"Милтон" может выйти за рамки пятой шкалы Саффира-Симпсона. Он способен стать ураганом шестой категории, введение которой предполагают ученые. Скорость "Милтона" достигла 80 метров в секунду.

При этом максимальная пятая категория ураганов предполагает порывы ветра до 70 метров в секунду. Метеорологи лаборатории Беркли хотят ввести новую, шестую категорию ураганов, если скорость порывов ветра превысит 85 метров в секунду.