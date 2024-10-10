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Киев готов прекратить огонь в обмен на гарантии безопасности от США и вхождение в Евросоюз без признания новых территорий РФ, сообщает News.ru со ссылкой на Corriere della Sera (CDS).

Журналисты уточняют, что президент Украины Владимир Зеленский планирует получить гарантии быстрого приема страны в ЕС в ходе поездок по ФРГ, Италии и Франции. Автор публикации уверен, что Зеленский хочет найти выход из конфликта, чтобы не поставить Украину "на колени".

Ранее западные СМИ рассказывали, что украинский лидер хочет завершить кризис уже в 2025 году. В ближайшие 3 месяца, октябрь, ноябрь и декабрь, по его задумке, у сторон есть шанс продвинуться к "миру и прочной стабильности".

В это же время, уточнили в российском МИД, РФ более 10 лет пыталась и пытается погасить украинский конфликт, но каждый раз, когда все договоренности уже есть на бумаге, Киев делает обратные шаги.

