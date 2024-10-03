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03 октября, 18:48

Политика

Демонстрация против поставок оружия Киеву началась в Берлине

Фото: 123RF/anibaltrejo

В Берлине в ФРГ проходит приуроченная ко дню германского единства демонстрация против поставок оружия Киеву, передает РИА Новости.

По словам корреспондента агентства, демонстрация, организованная рядом левых движений, проходит на центральной площади в парке Тиргартен. По предварительной оценке, в ней участвуют не менее трех тысяч человек. Сама демонстрация организована под лозунгом "Нет войне и вооружению, да – миру и международной солидарности".

Данное мероприятие является завершающим на фоне проходящих по всему городу демонстраций. Протестующие несут флаги России, Палестины и плакаты с призывами способствовать мирному урегулированию на Украине и Ближнем востоке, сообщает корреспондент.

Между тем Россия не получала от ФРГ предложений по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом ранее заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. Дипломат назвал "дилеммой" попытки совместить постоянные поставки вооружений Украине, планы Германии по подготовке к войне с Россией и посреднические услуги.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что ФРГ дошла до предела своих возможностей по оказанию военной помощи Украине, однако не собирается останавливаться.

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