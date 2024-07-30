Глава МИД Германии призвала не допустить появления ВС РФ на границе ФРГ и Польши

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Германия должна активно защищать Украину, так как это поможет не допустить появления войск России на границе ФРГ и Польши. Об этом в разговоре с Die Zeit заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Это (остановка западной помощи. – Прим. ред.) было бы для Украины абсолютной катастрофой. <…> Я доказываю это тем, кто здесь в Германии просит меня прекратить помогать Украине", – сказала глава МИД ФРГ.

Бербок считает, что если Запад перестанет поддерживать Киев, то это создаст колоссальные риски для безопасности европейских стран.

Ранее глава немецкого МИД указала, что Россия стала для Европы большой угрозой. На Западе хотели других отношений с РФ, но не получилось, подчеркнула Бербок.

До этого сербский президент Александр Вучич сообщил, что западные страны готовятся к прямому вооруженному конфликту с РФ намного быстрее, чем думают многие. Однако сейчас Запад еще не готов к прямому столкновению. Вучич исключил вероятность победы западных стран над Россией в том виде, в котором они этого хотят.