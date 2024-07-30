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Евросоюз (ЕС) под руководством Германии готовится к "убийственной" войне с Россией. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на мнение военного аналитика Драголюба Боснича, описанное в статье для InfoBRICS.

По его словам, власти ФРГ планируют отправить 800 тысяч солдат НАТО для противодействия "российской угрозе" в Восточной Европе. Таким образом, как утверждает эксперт, политические элиты ЕС вновь "взялись за старое", поэтому у России не останется другого выбора – Москва вновь будет вынуждена продемонстрировать свою силу.

"Россия наконец покажет Европе, где ее место – на коленях, умоляя о пощаде, что ей уже давно не в новинку, поскольку Брюссель уже более 80 лет делает то же самое перед Америкой", – добавил Боснич.

Кроме того, аналитик указал на продолжающиеся действия западных стран по эскалации конфликта. Он также заявил, что некоторые члены ЕС уже изучают возможность возвращения к обязательной военной службе. Таким образом, как утверждает Боснич, Европа постепенно превращается в НАТО, которая решительно настроена на обострение отношений с Россией.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал на серьезное увеличение интенсивности конфликта на Украине в ближайшее время. Он предложил ЕС восстановить дипломатические отношения с РФ, сохраняя контакты с Украиной.

Кроме того, Орбан попросил уходящего с должности главы Евросовета Шарля Мишеля передать лидерам стран объединения его идеи по урегулированию сложившейся вокруг Украины ситуации.

