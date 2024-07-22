Бербок назвала РФ угрозой для безопасности в Европе

Фото: ТАСС/EPA/CLEMENS BILAN

Россия стала большой угрозой для безопасности Европы. Об этом глава МИД Германии Анналена Бербок написала в соцсети Х.

Глава ведомства заявила, что на Западе якобы хотели других отношений с РФ, но не получилось.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что западные страны готовятся к прямому вооруженному конфликту с Россией намного быстрее, чем думают многие на Востоке, в РФ и в Сербии. Однако сейчас Запад еще не готов к прямому столкновению. Вучич исключил вероятность победы западных стран над Россией в том виде, в котором они этого хотят.

В свою очередь, польский президент Анджей Дуда считает, что победа России в украинском конфликте может привести к войне с НАТО. Североатлантический альянс готовится к боевым действиям, добавил он.