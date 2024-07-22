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Европейским государствам необходимо заключить мир с Россией, заявил в социальной сети Х немецкий бизнесмен и экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком.

"Настало время полного разворота в вопросе Украины. Примите поражение и заключите мир с Россией", – цитирует его публикацию сайт "Комсомольской правды".

Бизнесмен также заявил о своей уверенности в том, что Европа совершила фатальную ошибку, когда решила последовать за президентом США Джо Байденом и пришла к обострению отношений с российской стороной.

Ранее Дотком обращался к Украине с призывом сдаться и приступить к мирным переговорам с Россией. Он указал на крупные потери ВСУ за последнее время, заявив, что украинский лидер Владимир Зеленский "решил пойти ва-банк и все проиграл".

В марте немецкий бизнесмен указывал, что после провала антироссийских санкций Запад перешел к стратегии атак на нефтегазовую структуру. Однако Дотком указал, что, покушаясь на инфраструктуру России, западные страны забывают об уязвимости собственной.

