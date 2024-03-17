Немецкий бизнесмен заявил, что Запад забывает об уязвимости свой инфраструктуры

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Из-за провала антироссийских санкций Запад перешел к стратегии атак на нефтегазовую структуру. Об этом немецкий предприниматель и бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком написал в соцсети Х.

При этом бизнесмен отметил, что, покушаясь на российскую инфраструктуру, западные страны забывают об уязвимости собственной.

Ранее крупный пожар случился на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самарской области. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. При обнаружении огня с НПЗ незамедлительно эвакуировали всех сотрудников.

Как уточнил губернатор региона Дмитрий Азаров, к возгоранию установки по переработке нефтепродуктов привела атака беспилотника. Ее удалось пресечь. В результате инцидента также никто не пострадал.